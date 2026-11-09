Софья Лансере поднялась на 71 строчку в обновлённом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидерство в нём продолжает удерживать казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Далее идут белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева.

Значительно в рейтинге прибавила россиянка Софья Лансере, которая стала победительницей WTA-125 в Луанде, Ангола. Софья поднялась на 71 место в рейтинге и стала 195-й ракеткой мира.

Теннис. Рейтинг WTA на 9 ноября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6485.

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 6306.

4 (5). Кори Гауфф — 5763.

5 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 5760.

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