Бартоли назвала фаворита Итогового турнира WTA — 2026 после снятия Рыбакиной

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли назвала фаворита Итогового турнира WTA – 2026 после снятия первой ракетки мира предстаивтельницы Казахстана Елены Рыбакиной с соревнований.

«Очень жаль, что Рыбакина снялась. Будучи первой ракеткой мира, она наверняка хотела дать себе шанс побороться за титул.

Перед турнирами на харде в США я всегда отдаю предпочтение Соболенко, потому что, на мой взгляд, именно на таких кортах она показывает свой лучший теннис. Рыбакина была бы способна составить ей конкуренцию на харде, но есть ощущение, что из-за того, что турнир проходит в условиях, отличающихся от мартовских, шансы есть у всех. Победит та, кто лучше остальных приспособится к новым мячам и условиям. Я с большим интересом жду турнира», – приводит слова Бартоли Tennis Head.