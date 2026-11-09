Мотогонщик Валентино Росси рассказал о встрече с Янником Синнером в Милане

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси рассказал, как впервые встретился с итальянским теннисистом Янником Синнером в Милане.

«Мой тренер Карло сказал мне: «Я видел тренера Синнера, возможно, он тоже здесь». Мы остановились в одном отеле и вчера вечером познакомились. До этого мы переписывались, но впервые увиделись лично. Он здесь, чтобы попытаться решить проблему с коленом, которая его беспокоит.

Янник красивый парень, в хорошей форме. Высокий, статный молодой человек – даже выше меня. Я видел, что он улыбался, и он произвёл на меня приятное впечатление. К тому же ему очень нравится автоспорт», – приводит слова России Corriere Della Sera.