«Уже не знаю, что думать о Новаке, он раздвигает границы». Курье — о Джоковиче

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье высказался о форме 24-кратного победителя ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Честно говоря, я уже не знаю, что думать о Новаке. Он постоянно раздвигает границы. Это невероятно. Мой главный вопрос: где он хочет завершить свою карьеру. Думает ли он об идеальном прощании? Я знаю, что он много раз говорил публично, что хочет уйти на Олимпийских играх, и, возможно, именно там это и произойдёт. Ему понадобится удача, чтобы оставаться здоровым, потому что времени ещё много.

Меня очень удивляет, что он всё ещё хочет так сильно себя нагружать после всего этого времени, особенно если учитывать возраст его детей. Мы приближаемся к концу того периода, когда они ещё хотят проводить с тобой время. Трудно понять, что движет Новаком. Он совершенно другой человек», – сказал Курье в подкасте Off Court.