«Ему нужно немного удачи». Грег Руседски — о шансах Новака Джоковича на 25-й титул на ТБШ

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски предположил, в каких обстоятельствах сербский теннисист Новак Джокович может выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

«Всё должно сложиться так, чтобы он достиг этой цифры 25. Ему нужно немного удачи, например, чтобы у Алькараса и Синнера возникли проблемы с физической формой.

Для меня он лучший всех времён. Мы можем смотреть на цифры, но его долголетие и уровень, на котором он продолжает играть в 39 лет, впечатляют. Пусть играет столько, сколько хочет, он настоящая легенда. Давайте наслаждаться им, пока он хочет продолжать соревноваться», – сказал Руседски в подкасте Off Court на YouTube.