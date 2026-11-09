Андреева: не задумывалась о том, кого хотела бы видеть в своей группе на Итоговом турнире

Чемпионка «Ролан Гаррос», третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о результатах жеребьёвки Итогового турнира WTA – 2026. На групповом этапе россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, белоруской Ариной Соболенко и чешкой Каролиной Муховой.

– Что думаете о результатах жеребьёвки? Вы довольны? Есть ли кто-то, с кем особенно хотели бы сыграть на этой неделе?

– Честно говоря, я даже не задумывалась о том, кого хотела бы видеть в своей группе. Понимаю, что, независимо от того, кто окажется среди моих соперников, мне придётся показать свой лучший теннис и постараться обыграть каждую из них. Это будет невероятно сложно.

Но мне очень интересно посмотреть, как я сыграю против Арины. В прошлом го