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Вавринка назвал теннисиста, который может приблизиться к уровню игры Алькараса и Синнера

Вавринка назвал теннисиста, который может приблизиться к уровню игры Алькараса и Синнера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка назвал теннисиста, который может приблизиться к уровню игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

– Кто из представителей нового поколения может в ближайшее время приблизиться к уровню Синнера и Алькараса? Есть ли среди молодых игроков кто-то, в ком вы узнаёте себя?
– В Жоао Фонсеке есть что-то особенное: мощь, характер и умение получать удовольствие от выступлений на больших аренах. Что касается меня, то я немного узнаю себя в тех игроках, которые раскрываются позже и демонстрируют мощный, агрессивный теннис. Нигде не написано, что нужно становиться чемпионом уже в 20 лет. Иногда требуется время, чтобы обрести уверенность в себе. У меня было именно так, – приводит слова Вавринки La Gazetta Dello Sport.

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