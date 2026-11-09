Обладательница 11 титулов WTA в одиночном разряде, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о формате проведения Итогового турнира WTA.

«Во время матча с Кори думала о том, что здесь важен каждый гейм, каждый сет, независимо от обстоятельств. Конечно, сет имеет значение, когда ты пытаешься выиграть матч, но здесь важен буквально каждый гейм. В этом формате всё может решиться именно так. Думаю, ты постоянно об этом помнишь. Это помогает тебе не останавливаться, продолжать бороться и выкладываться на протяжении всего матча, несмотря ни на что», – сказала Пегула в микст-зоне Итогового турнира WTA.

На первом этапе теннисистки играют в группе по четыре игрока. В полуфинал турнира выходят две лучшие теннисистки из группы.