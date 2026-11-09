«Время покажет, как выглядит лучшая версия меня». Эала — о попадании в топ-15 рейтинга

Представительница Филиппин Александра Эала высказалась о своих результатах в сезоне-2026. Сегодня, 9 ноября, теннисистка дебютировала в топ-15 рейтинга WTA.

«Я невероятно горжусь. Я так, так горжусь всем, что произошло, всем, чего мы с командой достигли, и тем, как мы работали в этом году. Поэтому я просто воспользуюсь этим временем, чтобы по-настоящему осмыслить это, потому что этого было много. Так что я очень благодарна.

Я, как и каждый год, конечно, хочу продолжать становиться лучшим игроком. Я стремлюсь быть лучшей версией себя. И поэтому, я думаю, время покажет, как выглядит лучшая версия меня в тот момент. Честно говоря, я определённо не думала о конкретной цели на следующий год. Я откладывала это, по-настоящему наслаждаясь плодами своего труда в