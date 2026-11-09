«Он уникален в своём роде, впечатляющий игрок». Стефан Эдберг — о Карлосе Алькарасе

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» шведский теннисист Стефан Эдберг высказался о возвращении третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в тур после продолжительного восстановления от травмы запястья.

«Карлос — по-настоящему впечатляющий игрок, и он блестяще вернулся в спорт после долгого перерыва. К счастью, он вернулся, потому что он очень важен для тенниса. Он любит теннис, любит быть на корте, он немного шоумен. У него разносторонняя игра, от мощи до точности, и приятно видеть, что он снова в такой хорошей форме. Он уникален в своём роде», – приводит слова Эдберга Ubitennis.

8 ноября Карлос Алькарас стал чемпионом турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв в финале американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:5), 7:5.