Стэн Вавринка рассказал, планирует ли стать тренером после того, как завершил карьеру

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка рассказал, планирует ли становиться тренером после окончания карьеры игрока.

– Видите ли вы себя в будущем в роли тренера?

– В ближайшее время – нет. После стольких лет в профессиональном туре я хочу посвятить время семье и наслаждаться жизнью вдали от постоянных поездок. Но теннис всегда будет частью меня. Когда-нибудь мне хотелось бы поделиться своим опытом с молодыми игроками, возможно, скорее в роли наставника, чем полноценного тренера, – приводит слова Вавринки La Gazetta Dello Sport.

41-летний Вавринка провёл последний матч в карьере на турнире в Базеле, где в первом круге уступил чеху Иржи Легечке со счётом 5:7, 6:7 (2:7).