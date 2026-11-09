Хольгер Руне: моя 100-процентная цель — стать первой ракеткой мира и выигрывать ТБШ

Бывшая четвёртая, а ныне 406-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о целях, которых он хочет достичь по итогам своей теннисной карьеры.

«Моя 100-процентная цель – стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры «Большого шлема». Я стремлюсь стать ещё лучше, чем был раньше, и в рамках этой цели лежит достижение вышеупомянутого. Это то, чего я хочу. Не верю, что что-то бывает нереалистичным. Верю, что всё возможно.

Я использовал Роджера Федерера как пример того, на что он был способен, когда получил травму колена и вернулся примерно в 2017 году, полностью доминируя в туре. Много думал о том, каким хочу быть, когда вернусь», – приводит слова Руне SpilXperten.