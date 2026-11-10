«Стал более серьёзным, раньше был инфантильным». Руне — об изменениях после травмы

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что сильно изменился из-за длительного восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

«На самом деле довольно забавно снова пробиваться наверх. Редко когда удаётся подняться на 700 строчек за неделю, и, вероятно, такое больше не повторится, так что это действительно весело.

Мы все стареем и смотрим на жизнь немного иначе, и теперь у меня есть большой опыт, которого не было до травмы. То, через что я прошёл, также делает меня старше в некотором смысле – как в положительном, так и в немного грустном, потому что я стал более серьёзным в некоторых аспектах, где раньше, вероятно, был немного инфантильным», – приводит слова Руне SpilXperten.