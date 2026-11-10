«В какой-то момент он выиграет». Стефан Эдберг — о шансах Бена Шелтона на ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист Стефан Эдберг высказался о прогрессе четвёртой ракетки мира американца Бена Шелтона.

«У него огромный потенциал. Он находится на этапе обучения, чтобы достичь вершин в этом виде спорта. Это всё равно что собирать пазл. Он уже показал, что может быть в борьбе на турнирах «Большого шлема», и я уверен, что в какой-то момент он выиграет один из них, потому что у него правильная техника и сила. Ему просто нужно дойти до конца», – приводит слова Эдберга Ubitennis.

Шелтону 24 года. Он является финалистом US Open — 2026. Также на его счету две победы на «Мастерсах» в Торонто и Монреале.