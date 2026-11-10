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Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 9 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 9 ноября
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В ночь с 9 на 10 ноября в Индиан-Уэллсе, США, стартовал Итоговый турнир WTA – 2026 с участием победительницы «Ролан Гаррос» – 2026. В рамках второго игрового дня прошли два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Результаты на 9 ноября.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Каролина Мухова (Чехия, 7) – 7:6 (7:2), 7:5

Мирра Андреева (Россия, 3) — Элина Свитолина (Украина, 6) – 6:4, 6:0.

В турнире принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток. Накануне с соревнований снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла 10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк.

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