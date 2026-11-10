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Мугуруса прокомментировала отказ украинок от рукопожатий с игроками из России и Беларуси

Мугуруса прокомментировала отказ украинок от рукопожатий с игроками из России и Беларуси
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Директор Итогового турнира WTA, чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса высказалась о том, что украинки не жмут руки теннисисткам из России и Беларуси.

«Они свободны поступать так, как считают нужным. Мы поддерживаем их и с пониманием относимся к таким решениям», — приводит слова Мугурусы Reuters.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Мирре Андреевой после матча группового раунда Итогового турнира WTA, прошедшего в Индиан‑Уэллсе, США. Андреева победила Свитолину со счётом 6:4, 6:0 в матче группы 2.

После окончания матча украинка не подошла к сопернице, а пожала руку судье на вышке. Россиянка сделала то же самое.

Итоговый турнир WTA – 2026 проходит в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября.

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