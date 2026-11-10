Свитолина не пожала руку Андреевой после проигрыша на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Мирре Андреевой после матча группового раунда Итогового турнира WTA, проходящего в Индиан‑Уэллсе, США. Андреева победила Свитолину со счётом 6:4, 6:0 в матче группы 2.

После окончания матча украинка не подошла к сопернице, а пожала руку судье на вышке. Россиянка сделала то же самое.

Примечательно, что этот результат — первая «баранка», оформленная на теку