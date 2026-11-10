Свитолина не пожала руку Андреевой после проигрыша на Итоговом турнире WTA
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Мирре Андреевой после матча группового раунда Итогового турнира WTA, проходящего в Индиан‑Уэллсе, США. Андреева победила Свитолину со счётом 6:4, 6:0 в матче группы 2.
Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). Группа 2
10 ноября 2026, вторник. 01:35 МСК
3
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
После окончания матча украинка не подошла к сопернице, а пожала руку судье на вышке. Россиянка сделала то же самое.
Примечательно, что этот результат — первая «баранка», оформленная на теку