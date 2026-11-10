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Андреева отрабатывает подачу после победы над Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Андреева отрабатывает подачу после победы над Свитолиной на Итоговом турнире WTA
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Чемпионка «Ролан Гаррос», третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы в стартовом матче на Итоговом турнире WTA – 2026 над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:4, 6:0 отправилась на тренировочный корт, чтобы отработать подачу, сообщает журналист Кристиан Баснайт в своём аккаунте в социальной сети Х.

Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). Группа 2
10 ноября 2026, вторник. 01:35 МСК
Мирра Андреева
3
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Стоит отметить, что во время матча со Свитолиной россия