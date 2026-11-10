Андреева отрабатывает подачу после победы над Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Чемпионка «Ролан Гаррос», третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы в стартовом матче на Итоговом турнире WTA – 2026 над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:4, 6:0 отправилась на тренировочный корт, чтобы отработать подачу, сообщает журналист Кристиан Баснайт в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стоит отметить, что во время матча со Свитолиной россия