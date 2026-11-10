Андреева отрабатывает подачу после победы над Свитолиной на Итоговом турнире WTA
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Чемпионка «Ролан Гаррос», третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы в стартовом матче на Итоговом турнире WTA – 2026 над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:4, 6:0 отправилась на тренировочный корт, чтобы отработать подачу, сообщает журналист Кристиан Баснайт в своём аккаунте в социальной сети Х.
Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). Группа 2
10 ноября 2026, вторник. 01:35 МСК
3
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Стоит отметить, что во время матча со Свитолиной россия