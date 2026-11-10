Итоговый турнир WTA — 2026: расписание 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках третьего игрового дня пройдут два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Расписание на 10 ноября (время московское):

23:00 — Марта Костюк (Украина, 9) — Джессика Пегула (США, 5);

0:30 — Кори Гауфф (США, 4) — Линда Носкова (Чехия, 8).

Ранее с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла украинская теннисистка Марта Костюк.