«Обе невероятные теннисистки». Соболенко — о предстоящих матчах с Андреевой и Свитолиной

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящих матчей с украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Миррой Андреевой на Итоговом турнире WTA.

– И ещё хотелось бы узнать твоё мнение о двух следующих соперницах – Элине и Мирре. В прошлом году у вас с Миррой получился потрясающий финал в Индиан-Уэллсе. Чего ожидаешь от игры каждой из них в предстоящих матчах?

– Обе невероятные теннисистки. У меня были очень хорошие матчи с каждой из них. И у обеих, должна сказать, отличный сезон. Мирра прекрасно подаёт, отлично передвигается по корту и играет агрессивно. Элина, я бы сказала, очень умная теннисистка, тоже прекрасно двигается и умеет поставить соперницу в непростое положение. Так что нас ждут отличные матчи, и я с нетерпением их жду, – сказала Соболенко в микст-зоне Итогового турнира WTA.