«У него за плечами большой опыт». Синнер — о сотрудничестве с Магнусом Норманом

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о предстоящем сотрудничестве со шведским специалистом Магнусом Норманом.

«Магнус очень похож на Даррена [Кэхилла], хотя, конечно, все люди разные. Он много работал с Вавринкой, у него за плечами большой опыт. Он принимает наш нынешний подход к работе, и это важно: не нужно менять всё целиком, нужно постепенно добавлять что-то новое и развиваться», – сказал Синнер на пресс-конференции в Милане.

В октябре 2026 года Синнер закончил сотрудничество со своим тренером Дарреном Кэхиллом, с которым работал с 2022 года. Ранее Магнус Норман много лет со