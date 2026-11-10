Мухова высказалась о предстоящих матчах с Андреевой и Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Финалистка двух турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о предстоящих матчах группового этапа Итогового турнира WTA – 2026 с россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной.

«Мне кажется, на этом турнире нельзя рассчитывать на лёгкие матчи. Даже в первой встрече с Ариной, второй ракеткой мира, тебе приходится выходить на корт и показывать свой лучший теннис, выкладываться на все 110%. Нужно полностью отдавать себя игре. Поэтому неважно, кто станет моей следующей соперницей – Мирра или Элина, обе невероятные теннисистки, и нас ждёт ещё один очень тяжёлый матч», – сказала Мухова в микст-зоне Итогового турнира WTA.