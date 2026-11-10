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«Цель — поехать в Австралию». Янник Синнер — о возвращении в тур после травмы

«Цель — поехать в Австралию». Янник Синнер — о возвращении в тур после травмы
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, когда планирует вернуться в тур после длительного восстановления от травмы колена.

«Цель — поехать в Австралию, надеюсь, я смогу туда отправиться и, возможно, сыграть несколько турниров до этого. В данный момент я должен соблюдать протоколы, не торопясь. Я очень доверяю этому процессу, работаю над достижением этой цели», – сказал Синнер на пресс-кон