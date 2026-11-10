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«Она извинилась, никакой драмы». Мирра Андреева — об инциденте с Джессикой Пегулой

«Она извинилась, никакой драмы». Мирра Андреева — об инциденте с Джессикой Пегулой
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала инцидент с записью слов американки Джессики Пегулы, где она раскритиковала поведение россиянки после совместной тренировки.

«Да, я очень ценю, что она подошла ко мне в тот же день, кажется, прошло всего пару часов. И она подошла ко мне. Я, пожалуй, оставлю то, что она сказала, между нами, но да, я очень благодарна, что она просто подошла ко мне.