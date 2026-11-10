Синнер рассказал, кто из игроков поддержал его после досрочного завершения сезона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер раскрыл, кто из игроков написал ему после объявления о досрочном завершении сезона из-за серьёзной травмы колена.

«Когда я официально объявил о завершении сезона, мне сразу написали Берреттини и Дрейпер. Джек [Дрейпер] тоже переживает трудный период, он меня хорошо понимает. Алькарас мне писал, как и я ему. Мне было приятно», – сказал Синнер на пресс-конференции.

В этом году Янник не выступил ни на одном турнире с победного Уимблдона. О