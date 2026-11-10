«Хочется красивой борьбы». Кузнецова — о матче Андреевой и Соболенко на Итоговом турнире

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о победном старте Мирры Андреевой и Арины Соболенко на Итоговом турнире WTA и заявила, что ждёт их предстоящий матч друг с другом.

«Собаки лают, а караван идёт. Слежу за Итоговым турниром. В этом году он впервые проходит в Индиан-Уэллсе, рядом с Палм-Спрингс, на тех самых кортах, где мы привыкли смотреть весенний «тысячник».

Мирра Андреева уверенно начала турнир: обыграла Элину Свитолину 6:4, 6:0. Отыграла все шесть брейк-пойнтов, ни разу не отдала свою подачу и выиграла семь последних геймов подряд. Отличный старт!