«Должен подтверждать статус». Веснина — о Звереве в роли первой ракетки мира на Итоговом

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ответила, становится ли Александр Зверев главным претендентом на победу на Итоговом турнире — 2026 из-за роли лидера рейтинга ATP.

«Если ты становишься первой ракеткой мира, то ты автоматически главный претендент на титул, должен подтверждать этот статус. И в этом, конечно же, есть и хорошая, и сложная сторона. Когда ты достигаешь этого титула, на тебя ложится ответственность, что ты везде должен быть фаворитом, и каждый твой проигрыш будет обсуждаться в прессе, тебя будут крит