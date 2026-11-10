«Он демонстрирует нормальность 20-летнего парня». Янник Синнер — о Кими Антонелли

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался об успехах соотечественника досрочного чемпиона Формулы-1 сезона-2026 Андреа Кими Антонелли.

«У меня огромная страсть к автоспорту. Мы все рады тому, чего добился Кими Антонелли. Каждый из нас уникален, сейчас легко говорить о Кими, но и у него были трудные моменты. Он талант, но без работы никуда не продвинешься.

Автоспорт — единственный вид спорта, который я смотрю и который меня волнует. Я смотрю футбол, теннис и баскетбол, но они не вызывают у меня эмоций. Когда я смотрю гонки MotoGP и Формулы-1, это заряжает меня, даёт что-то. То, что сделал Кими, кажется обычным, но это не так. Он много работал, многому научился и сделал