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«Был отличной поддержкой». Соболенко прокомментировала отсутствие Мирного на Итоговом

«Был отличной поддержкой». Соболенко прокомментировала отсутствие Мирного на Итоговом
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала отсутствие тренера Максима Мирного в своём боксе на Итоговом турнире WTA. Ранее в СМИ появилась информация, что спортсменка завершила сотрудничество со специалистом.

«Его нет здесь, в Индиан-Уэллсе, с нами, но Макс всегда был отличной поддержкой. Он всегда писал и давал свои советы, и да, иметь кого-то, кто был, как мне кажется, почти невидимым или действительно номером один в парном разряде, чтобы помочь мне с этими выходами к сетке, это очень важно. Он в основном сосредоточился на моей игре у сетки, и мы пытаемся это улучшить», – приводит слова Соболенко Tennis Head.

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