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Директор вещания BeIN Sports извинился за слова комментатора, оскорбившего Соболенко

Директор вещания BeIN Sports извинился за слова комментатора, оскорбившего Соболенко
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Флоран Узо, директор вещания канала BeIN Sports France, отреагировал на реплику комментатора канала Матьё Солье с оскорблением в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко во время эфира Итогового турнира WTA. Комментатор во время появления белоруски в проморолике назвал её «ужасной», не зная, что его слова попадут в эфир. Вчера, 9 ноября, Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA, одолев чешку Каролину Мухову (7:6 (7:2), 7:5).