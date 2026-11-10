«Он стал мне как второй отец». Синнер — о прекращении сотрудничества с Кэхиллом

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о прекращении сотрудничества с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом.

«Больше всего мне будет не хватать Даррена в личном плане. Мы познакомились и сразу нашли общий язык, он стал мне как второй отец. Он навсегда останется в моих контактах, я знаю, что он будет рядом со мной», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Кэхилл и Синнер работали вместе с июля 2022 года. Ранее стало известно, что новым наставником Янника станет 50-летний шведский специалист Магнус Норман, который ранее сотрудничал со швейцарцем Стэном Вавринкой.