15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас и Александр Зверев сыграют на Кубке Лэйвера — 2027

Карлос Алькарас и Александр Зверев сыграют на Кубке Лэйвера — 2027
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и нынешний лидер рейтинга ATP, победитель двух мэйджоров немец Александр Зверев выступят на Кубке Лэйвера – 2027, который пройдёт в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети Х.

Кубок Лэйвера — мужской теннисный турнир, который проводится между командами Европы и мира (в состав второй входят теннисисты, представляющие неевропейские страны). Традиционно он проводится спустя пару недель после окончания Открытого чемпионата США.

В 2026 году турнир состоялся в Великоб