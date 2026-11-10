«99 процентов наших достижений — заслуга Янника». Кэхилл — о работе с Синнером

Тренер Даррен Кэхилл высказался о работе с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» итальянцем Янником Синнером. Ранее стало известно о прекращении их сотрудничества. Новым наставником теннисиста станет Магнус Норман.

«Наши отношения начались в 2022 году. Чтобы понять игрока, которого тренируешь, нужно задавать себе много вопросов. Так ты завоёвываешь его доверие. Мы создали и сформировали невероятную команду, но 99 процентов наших достижений – это его заслуга. На корт выходит он. Все остальные делают финальный один процент, и это имеет значение. В Австралии он проигрывал Медведеву 0:2, и Ваньоцци дал ему совет. Сначала он сделал наоборот, потом последовал совету и в итоге отыгрался. Если мы говорим ему пробежать 10 км, он пробежит 11