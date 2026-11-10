Диана Шнайдер высказалась о своём статусе запасной на Итоговом турнире WTA

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о своём статусе первой запасной на Итоговом турнире WTA, который стартовал в США 8 ноября.

«Очень неожиданно всё-таки вернуться. Ощущение, будто мы были в Индиан-Уэллсе буквально месяц назад и обратно вернулись. Погода хорошая, солнечная, поэтому тренировки в удовольствие. Виды, как обычно, прекрасные. Понятно, что в подвешенном состоянии всегда не очень находиться – когда тренироваться, когда не тренироваться, когда быть готовой, а когда можно выдохнуть и отдохнуть. Стараюсь подстраиваться и, конечно, держу кулачки, чтобы всё-таки выйти на корт и сыграть здесь хотя бы один матч, желательно – несколько», – сказала Шнайдер в видео в телеграм-канале First&Red.