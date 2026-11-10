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«12 турниров в год, на остальные поедет его отец». Ферреро — об условиях работы с Шелтоном

«12 турниров в год, на остальные поедет его отец». Ферреро — об условиях работы с Шелтоном
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Известный испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро объяснил, в чём заключается его соглашение о сотрудничестве с четвёртой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

«В принципе, это 12 турниров в год, от турниров «Большого шлема» до «Мастерсов», а также Итоговый турнир ATP. На остальные турниры поедет его отец. Брайан [Шелтон] также будет приезжать на турниры, на которые он хочет, например, в Австралию.

Мне было ясно, что я не собираюсь записываться в команду, которая заставляла бы меня работать полный рабочий день. После восьми лет, проведённых