«12 турниров в год, на остальные поедет его отец». Ферреро — об условиях работы с Шелтоном

Известный испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро объяснил, в чём заключается его соглашение о сотрудничестве с четвёртой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

«В принципе, это 12 турниров в год, от турниров «Большого шлема» до «Мастерсов», а также Итоговый турнир ATP. На остальные турниры поедет его отец. Брайан [Шелтон] также будет приезжать на турниры, на которые он хочет, например, в Австралию.

Мне было ясно, что я не собираюсь записываться в команду, которая заставляла бы меня работать полный рабочий день. После восьми лет, проведённых