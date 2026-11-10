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«Буду смотреть на теннис иначе». Янник Синнер — об изменениях в себе после травмы колена

«Буду смотреть на теннис иначе». Янник Синнер — об изменениях в себе после травмы колена
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Пятикратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о переосмыслении своей теннисной карьеры в период длительного восстановления от серьёзной травмы колена.

«Я всегда был фаталистом: как случилось, так случилось. Мы находимся в ситуации, когда ищем выход. Я уверен, что буду смотреть на теннис иначе, сейчас я ценю то, чего мне удалось достичь, и ещё больше хочу побеждать. Поднять трофей — это самое прекрасное. Я никогда не воспринимал теннис как работу и не буду, и, возможно, буду наслаждаться им немного больше