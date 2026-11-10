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«Его подача уж точно не уровня топ-10». Джон Иснер — о Карлосе Алькарасе

«Его подача уж точно не уровня топ-10». Джон Иснер — о Карлосе Алькарасе
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Бывшая девятая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер высказался о подаче семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Он может стать ещё лучше. Его подача тоже может стать лучше — я уверен, что она способна значительно прибавить. Вспомните Новака [Джоковича]: он улучшил свою подачу уже на более позднем этапе карьеры — и результат оказался просто взрывным.

При всей невероятности Карлоса его подача уж точно не уровня топ-10. А когда смотришь на его игру с задней линии, невольно задаёшься во