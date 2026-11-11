«Демонстрировал невероятное мастерство». Мать Алькараса — о способностях сына в детстве

Мать семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса Вирджиния Гарфия Эскандон рассказала, каким теннисист был в детстве.

«В два года он ещё не разговаривал, но уже демонстрировал невероятное мастерство в обращении с мячом. В детском саду воспитатели часто говорили нам, как их поражает его координация — врождённое качество, которое трудно объяснить.

В пять лет он наблюдал, как его старший брат соревнуется, и с тех пор постоянно твердил: «Я тоже хочу сыграть на турнире, ну же!» Я раз за разом объясняла ему, ч