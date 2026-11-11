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Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 10 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 10 ноября
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В ночь с 10 на 11 ноября в Индиан-Уэллсе, США, продолжился Итоговый турнир WTA — 2026. В рамках третьего игрового дня прошли два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований. Победительницы выделены курсивом.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Результаты на 10 ноября

Кори Гауфф (США, 4) — Линда Носкова (Чехия, 8) — 3:6, 3:6;
Марта Костюк (Украина, 9) — Джессика Пегула (США, 5) — 2:6, 5:7.

Отметим, в рамках турнира выступит российская теннисистка Мирра Андреева.

В турнире принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток. Накануне с соревнований снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла 10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк.

Календарь Итогового турнира WTA
Турнирная таблица Итогового турнира WTA
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