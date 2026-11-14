Соболенко вылетела с Итогового, апелляция ИИХФ на отмену бана России. Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла украинке Элине Свитолиной и вылетела с Итогового турнира WTA, Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) подала апелляцию в CAS на решение о восстановлении прав хоккейных сборных России на участие в международных соревнованиях, российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер на Итоговом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Соболенко проиграла Свитолиной и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA.
- ИИХФ подала апелляцию в CAS на решение об отмене бана сборной России по хоккею.
- Мирра Андреева за 56 минут обыграла Диану Шнайдер на Итоговом турнире WTA — 2026.