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14 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НБА, UFC, фигурное катание

Соболенко вылетела с Итогового, апелляция ИИХФ на отмену бана России. Главное к утру
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла украинке Элине Свитолиной и вылетела с Итогового турнира WTA, Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) подала апелляцию в CAS на решение о восстановлении прав хоккейных сборных России на участие в международных соревнованиях, российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер на Итоговом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко проиграла Свитолиной и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA.
  2. ИИХФ подала апелляцию в CAS на решение об отмене бана сборной России по хоккею.
  3. Мирра Андреева за 56 минут обыграла Диану Шнайдер на Итоговом турнире WTA — 2026.