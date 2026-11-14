Свитолина сравнялась с Рыбакиной по победам над топ-10 в текущем сезоне

Обладательница 20 титулов WTA в одиночном разряде, шестая ракетка мира Элина Свитолина стала игроком, одержавшим наибольшее количество побед над соперницами из первой десятки мирового рейтинга в сезоне-2026. На счету Свитолиной их 10. По данному показателю украинская теннисистка сравнялась с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Об этом сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Накануне Свитолина одержала победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA – 2026 со счётом со счётом 3:6, 6:3, 1:6.