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Свитолина сравнялась с Рыбакиной по победам над топ-10 в текущем сезоне

Свитолина сравнялась с Рыбакиной по победам над топ-10 в текущем сезоне
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Обладательница 20 титулов WTA в одиночном разряде, шестая ракетка мира Элина Свитолина стала игроком, одержавшим наибольшее количество побед над соперницами из первой десятки мирового рейтинга в сезоне-2026. На счету Свитолиной их 10. По данному показателю украинская теннисистка сравнялась с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Об этом сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Накануне Свитолина одержала победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA – 2026 со счётом со счётом 3:6, 6:3, 1:6.

Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). Группа 2
14 ноября 2026, суббота. 00:35 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3