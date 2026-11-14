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«Фантастика — иметь рядом такой светлый ум». Шелтон — о работе с Ферреро

«Фантастика — иметь рядом такой светлый ум». Шелтон — о работе с Ферреро
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что чемпион «Ролан Гаррос» – 2003 испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро пробудет с ним на Итоговом турнире ATP – 2026 в Турине несколько дней, а их основная совместная работа начнётся позже.

«Он останется здесь [на Итоговом турнире] на несколько дней, чтобы мы поработали вместе, но мы не хотим слишком многое менять на последнем турнире года. Мы углубимся в детали во время предсезонки, когда у нас будет время определить, над какими аспектами игры нам нужно работать больше всего.

Это фантастика – иметь рядом такой светлый ум в теннисе, как у него. Уверен, он даст мне многое, и даже на этом турнире он может помочь мне показать исключительный теннис, который здесь необходим», – приводит слова Шелтона Punto de Break.

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