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Пегула и Свитолина — третьи в истории полуфиналистки Итогового турнира WTA старше 30 лет

Пегула и Свитолина — третьи в истории полуфиналистки Итогового турнира WTA старше 30 лет
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и украинка Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом рейтинге, стали первыми игроками, вышедшими в полуфинал Итогового турнира WTA в возрасте старше 30 лет, с 2013 года. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

Обеим спортсменкам 32 года. До Свитолиной и Пегулы две теннисистки 30+ доходили до 1/2 финала на Итоговом лишь дважды. В 1973 году это удалось Нэнси Ричи и Франсуазе Дюрр. В 2013 году в полуфинал турнира вышли Серена Уильямс (32 года) и Ли На (31 год).

В полуфинале текущего Итогового турнира Свитолина сыграет с чешкой Линдой Носковой. Пегула за выход в финал поборется с россиянкой Миррой Андреевой.

Календарь Итогового турнира WTA
Турнирная таблица Итогового турнира WTA
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