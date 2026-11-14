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Зверев — об усталости в конце сезона: последние результаты были не лучшими, я не робот

Зверев — об усталости в конце сезона: последние результаты были не лучшими, я не робот
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что подходит к Итоговому турниру ATP – 2026 в хорошей форме, несмотря на накопившуюся к концу сезона усталость.

«Последние результаты были не лучшими, но в Шанхае я высказался довольно ясно: я не робот. Я устал, почувствовал усталость. В этом году у меня было много целей, и многие из них я достиг, но и ментально может становиться тяжело. Когда достигаешь определённых рубежей, можно почувствовать некоторую опустошённость, потерять часть мотивации.

Я чувствовал это в Шанхае и немного в Париже. Но сейчас я чувствую себя хорошо, тренировался действительно очень хорошо и готов. Карлос был великолепен с момента возвращения и играет в невероятный теннис, но моя первая мысль – Рафаэль Ходар. Потом я встречусь с одним из этих двух парней, и посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Зверева Ubitennis.

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