Итоговый турнир WTA — 2026: расписание на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдут два матча полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Расписание на 14 ноября (время московское):

23:00. Джессика Пегула (США) – Мирра Андреева (Россия);

0:30 (15 ноября). Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина).

Ранее с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк, которая не вышла из группы.