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Итоговый турнир WTA — 2026: расписание на 14 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: расписание на 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдут два матча полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Расписание на 14 ноября (время московское):

23:00. Джессика Пегула (США) – Мирра Андреева (Россия);
0:30 (15 ноября). Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина).

Ранее с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк, которая не вышла из группы.

Календарь Итогового турнира WTA
Таблица Итогового турнира WTA
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