«Надеюсь, самым удачливым буду я». Коболли — о дебюте на Итоговом турнире ATP

Шестая ракетка мира Флавио Коболли ответил на вопрос, каково ему быть единственным итальянцем на дебютном для себя Итоговом турнире ATP – 2026, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Турине, Италия.

«Прежде всего я надеюсь высоко пронести имя Янника [Синнера], потому что он, безусловно, заслуживал быть здесь вместе со мной. Это был отличный сезон, и я надеюсь подарить удовольствие всем, кто придёт посмотреть на меня и поддержать меня. Я уже почувствовал огромное тепло от публики, так что надеюсь оправдать это доверие.

Быть частью этого большого движения – это нечто великолепное. Нас много, ребят, и я надеюсь привнести свой характер, свой теннис, настоящего Флавио на этой неделе. Скрещу пальцы за всех остальных ребят, но надеюсь, что самым удачливым буду я», – приводит слова Коболли Sky Sports в социальных сетях.

В турнире принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисистов. Итальянец Янник Синнер также отобрался на Итоговый, однако он досрочно завершил сезон-2026.