Сегодня, 14 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдут две полуфинальные встречи. В первом матче дня сразятся чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира россиянка Мирра Андреева и американка Джессика Пегула, занимающая в мировом рейтинге пятое место. После них в борьбу вступят победительница Уимблдона-2026 чешка Линда Носкова (восьмая ракетка мира) и украинка Элина Свитолина (шестое место в рейтинге).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?»

Ранее с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк, которая не вышла из группы.