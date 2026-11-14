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Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?

Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?
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Сегодня, 14 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдут две полуфинальные встречи. В первом матче дня сразятся чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира россиянка Мирра Андреева и американка Джессика Пегула, занимающая в мировом рейтинге пятое место. После них в борьбу вступят победительница Уимблдона-2026 чешка Линда Носкова (восьмая ракетка мира) и украинка Элина Свитолина (шестое место в рейтинге).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой Итогового турнира WTA – 2026?»

Ранее с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк, которая не вышла из группы.

Календарь Итогового турнира WTA
Таблица Итогового турнира WTA
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