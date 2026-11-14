«Первый. Всегда». Даниил и Дарья Медведевы посетили гала-вечер ATP

Дарья Медведева, супруга победителя US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, поделилась кадрами с гала-вечера ATP, который прошёл накануне Итогового турнира ATP в Турине, Италия.

На личной странице в одной из социальных сетей Дарья опубликовала серию фото с мероприятия, посвящённого «Клубу №1 ATP» – он состоит из игроков, когда-либо лидировавших в мировом рейтинге.

Фото: Соцсети Дарьи Медведевой

Фото: Соцсети Дарьи Медведевой

«Первый. Всегда.

Горжусь», – подписала фото Медведева, добавив эмодзи «сердце».

Итоговый турнир ATP – 2026 пройдёт с 15 по 22 ноября. По итогам жеребьёвки Даниил сыграет в одной группе с Фрэнсисом Тиафо, Карлосом Алькарасом и Флавио Коболли.

Отметим, по баллам на Итоговый также отобрался итальянец Янник Синнер. Однако ранее он объявил о досрочном завершении сезона.