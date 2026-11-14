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Джессика Пегула — Мирра Андреева: где смотреть матч полуфинала Итогового турнира WTA

Джессика Пегула — Мирра Андреева: где смотреть матч полуфинала Итогового турнира WTA
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Сегодня, 14 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдут две полуфинальные встречи. В первом матче дня сразятся пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге третье место. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). 1/2 финала
14 ноября 2026, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
3
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также за развитием событий можно будет следить в нашем Матч-центре.

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