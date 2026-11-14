«Агрессивный, страстный стиль». Шелтон рассказал, какой спортсмен вдохновлял его в детстве

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон, говоря о своих спортивных кумирах, отметил бывшего разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, который завершил карьеру в августе 2026 года после 18 сезонов в НБА.

«Он был моим любимым игроком, когда я был маленьким. Я играю со страстью, очень дорожу тем, что делаю, и открыто показываю свои эмоции. Он был именно таким. Агрессивный и страстный стиль, в котором он играл в баскетбол, был для меня большим источником вдохновения», – приводит слова Шелтона Ubitennis.

Шелтон примет участие в Итоговом турнире ATP – 2026, который пройдёт в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Американец сыграет в одной группе с Александром Зверевым, Артюром Фисом и Рафаэлем Ходаром.